Ist Ihre Schwester auch im Spielzeugmuseum mit drin?

Meine Schwester macht das Spielzeugmuseum in Prag, ist aber in München geboren.

Was ist mit Ihrem Vater?

Er wird sich aus dem operativen Geschäft zurückziehen, weil er jetzt ein stolzes Alter von 80 Jahren erreicht hat und seinen – in Anführungsstrichen – "Ruhestand" verdient hat. Mein Vater sammelt aber immer noch. Aber das Führen des Personals, Abrechnungen, Versicherungen, Pressearbeit, das übernehmen jetzt wir, die Töchter.

Ist das Museum Ihr Hauptjob?

Nein. Ich führe das als Familienbetrieb weiter, aber ich arbeite Vollzeit freiberuflich als Bilanzbuchhalterin, habe zwei Kinder, zwei Hunde und mache das Museum nebenher.

"Früher hat man mit den meisten Spielsachen gar nicht gespielt"

Das Haus voller Spielsachen, mit denen Sie nicht spielen durften, jedes Wochenende auf Flohmärkten. Haben Sie nie gedacht: Mir reicht’s?

Es gab eine Zeit, als meine Eltern noch jung waren und alles selbst gemacht haben und ich studiert habe, da habe ich mich rausgenommen. Aber im Endeffekt kenne ich es nicht anders. Mein Vater ist der Sammler, der Künstler, der Visionär. Dann braucht es jemanden, der das Tagesgeschäft macht. Dafür ist mein Vater nicht geeignet, denn der ist wirklich in anderen Sphären. Das habe ich schon seit Jahren gemacht.

Wie kam es dazu, dass die Sammlung Ihrer Familie im Rathaus ausgestellt wurde?

Meine Mutter hat irgendwann zu meinem Vater gesagt: Entweder, du hörst auf zu sammeln oder wir müssen was machen. Da hat mein Vater sich an die Stadt München gewandt, ob die eine Idee haben, wo er ausstellen könnte. Da hieß es, der alte Rathausturm steht leer. 1984 haben wir das Museum eröffnet.

Gefällt Ihnen denn, womit Kinder heute spielen?

Mit was spielen denn Kinder heute noch? Ich sehe das an meinen Kindern, da haben Gesellschaftsspiele funktioniert, noch ein bisschen Puppen, bei den Jungs Autos, aber alles ist schon elektronisch, da ist ja keine Fantasie mehr dahinter. Früher mussten die Kinder die Dinge noch eigenhändig bewegen, mussten Vorstellungskraft entwickeln und das lässt natürlich heutzutage nach. Die Kinder verdummen am Computer. Auf der anderen Seite: Mit den meisten Spielsachen hat man früher nicht richtig gespielt, weil sie zu teuer waren oder zu zerbrechlich, die wurden einmal im Jahr hervorgeholt. Manches waren auch keine Spielsachen, sondern zur Vorbereitung auf das zukünftige Leben. Es gibt Puppen in Babygröße und -Schwere, da haben die Mädchen schon gelernt, wie man mit einem Kind umgehen soll. Bei den Blechspielsachen sind es alles Berufe, die abgebildet sind.

"Eigentlich sind unser Hauptklientel Erwachsene"

Haben Sie ein Lieblingsspielzeug?

Ja, mein Pferd. Das Zirkuspferd mit Glöckchen liebe ich. Ich war etwa zehn, da haben wir das auf dem Nürnberger Nachtflohmarkt gefunden – und da sieht man ja nichts. Ich habe mit meinem Vater in ein Auto geschaut und da hat nur der Kopf mit den Glöckchen rausgeschaut. Wir sind zwei Stunden um den Wagen herumgelaufen, bis die Frau endlich kam und ausgepackt hat. Wir wussten nicht, ob das Plastik ist und ob es einen Wert hat und dann kam dieses schöne Pferd zum Vorschein. Das hat auch gar nicht viel gekostet.

Macht man heute noch Schnäppchen auf dem Flohmarkt?

Die Problematik ist, dass jeder sich im Internet heraussuchen kann, was er genau im Keller hat. Schnäppchen macht man nicht mehr. Früher hat man Fachliteratur kaufen und die wälzen müssen. Die meisten haben heute auch überzogene Preisvorstellungen.

Lohnt es sich, Spielsachen zu verkaufen?

Es ist so, dass die Spielsachen im Wert eher gesunken sind. Bei Fernsehsendungen wie Bares für Rares sieht man Sachen von der Uroma, eine Vase, die zwei Weltkriege überstanden hat, und dann verkaufen die Leute es für 20 Euro. Die würde ich lieber behalten.

Wie geht’s im Spielzeugmuseum weiter?

Bei uns wird sich nichts verändern. Wir haben uns auf alte Sachen von 1850 bis 1950 spezialisiert. Das wollen wir erhalten. Eigentlich sind Erwachsene unser Hauptklientel, die sich an ihre Kindheit erinnern. Vielleicht modernisieren wir mal ein bisschen, mit Touchscreen und Knöpfen, dass sich was bewegt. Aber ich finde es gerade schön, dass wir ein bisschen altmodisch sind, das passt ja auch zu dem, was wir ausstellen.

Marienplatz 15, täglich 10 bis 17.30 Uhr. Familienkarte 12 Euro, Erwachsene 6 Euro. Kinder 2 Euro.

Lesen Sie hier: Deutsches Museum soll kaufmännischen Direktor bekommen