Im Alexandre-Vauthier-Kleid Wow-Auftritt! Judith Williams schimmert beim Deutschen Filmball

Glitzer, Glamour und Designerroben soweit das Auge reicht: Beim Deutschen Filmball in München glänzten zahlreiche Promi-Damen am Samstagabend wieder mit herausragenden Looks. Ein modisches Highlight auf dem roten Teppich war Unternehmerin, Moderatorin und "Die Höhle der Löwen"-Jurorin Judith Williams (48), die mit ihrer hellen und schimmernden Paillettenrobe von Alexandre Vauthier alle Blicke auf sich zog. Das Designerkleid bestach durch sein Material, das Mega-Dekolleté und den hohen Beinschlitz, der den Blick auf pinke High Heels freigab.