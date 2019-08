Hainburg - Tigerbabys sind süß und niedlich, gehören aber auf gar keinen Fall in eine Privatwohnung. Trotzdem sollen laut einem Bericht des "Handelsblatt" weltweit tausende Tiger in privater Haltung leben - sogar mehr als in freier Wildbahn. Einige davon haben einen artgerechten Auslauf, andere werden in kleinen Wohnungen gehalten. Im österreichischen Hainburg an der Donau musste am Donnerstag der österreichische Tierschutzverein eingreifen und zwei Tigerbabys aus einer Plattenbauwohnung retten, das berichten die Tierretter am Freitag.