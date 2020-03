In Sendling, Giesing und Pasing hat die Kripo am Mittwoch fünf dieser illegalen Mini-Bordelle ausgehoben – vier in Apartments und eines in einem Hotel. Vier Frauen im Alter von 21 bis 42 Jahren wurden von den Beamten angetroffen. Die Prostituierten, eine Deutsche, eine Jamaikanerin und zwei Rumäninnen, wurden wegen illegaler Prostitution angezeigt. Weil sie allesamt zum ersten Mal ertappt worden waren, bleibt es für die vier Frauen bei einem Bußgeld.