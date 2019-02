München - Frank Wehrheim arbeitete 28 Jahre als leitender Beamter in der Steuerfahndung, wo er in den 90ern gegen die Commerzbank ermittelte. Für sein Engagement erhielt er 2009 den Whistleblowerpreis. Seit 2009 arbeitet er als Steuerberater in Hessen. Er ist Experte für Steuerhinterziehung und Briefkastenfirmen und Autor des Buches "Inside Steuerfahndung".