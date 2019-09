Auf dem Grundstück am Hofberg waren damals Arbeiten im Gange, obwohl kein genehmigter Bauantrag vorlag. Der war zurückgezogen worden; was aber die Mitarbeiter einer Firma nicht abhielt, weiter zu fällen. Ein Mitarbeiter der Unteren Naturschutzbehörde kam zu den Arbeiten hinzu und wies die Firma darauf hin, dass keine Befreiung von der Baumschutzverordnung vorliege und die Fällungen nicht genehmigt seien. Trotzdem habe die Firma kurzen Prozess gemacht – und vorsätzlich alle Bäume, darunter auch eine ortsbildprägende Eiche, gefällt, so Hans Ritthaler Leiter des Fachbereichs Naturschutz.