Dutzende Bauarbeiter seit Monaten ohne Lohn

"22 Arbeiter wurden angetroffen, bei denen die Papiere nicht in Ordnung waren", sagt Patrizia Kaiser, Sprecherin des zuständigen Hauptzollamts in Rosenheim. Demnach hätte jeder fünfzehnte ausländische Arbeiter überhaupt nicht beschäftigt werden dürfen. Die Betreffenden werden zum Teil dem Haftrichter vorgeführt und müssen womöglich Sicherheitsleistungen hinterlegen, so Kaiser.