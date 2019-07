"Die Kleidung wird an einen zertifizierten Händler verkauft. Die Erlöse fließen in den Gebührenhaushalt ein und kommen so der gesamten Münchner Bürgerschaft zugute", sagt AWM-Sprecherin Evi Thiermann. Die Summe kann sich sehen lassen: Etwa zwei Millionen Euro bringt die Verwertung der städtischen Kleidercontainer im Jahr.