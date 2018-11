Ilka Bessins "Abgeschminkt" erscheint So wurde Cindy aus Marzahn zum "emotionalen Wrack"

Hartz IV: Am Tiefpunkt

Anfang der 2000er Jahre wurde Bessin arbeitslos, sie habe sich "am Tiefpunkt" gefühlt, schreibt sie in "Abgeschminkt". An anderer Stelle heißt es: "Tagelang verließ ich meine Wohnung nicht. Hatte keinen Bock mehr, auf nichts und niemanden." Oder: "Es gibt einfach kein Licht am Ende des Tunnels, nicht das kleinste Lämpchen. Und plötzlich kommen diese Gedanken: Einfach einen Schlussstrich ziehen." Sie habe sich "fürs Leben" entschieden. "Immer wieder aufstehen, auch wenn es noch so schwerfiel." Am Geldmangel verzweifelnd versuchte es Bessin zwischenzeitlich mit Telefonsex. Nach einem Monat habe sie ihre "Domina-Karriere" wieder an den Nagel gehängt. Sie sei für diesen Job nicht geschaffen.