Ikone der Swinging Sixties Twiggy wird 70 Jahre alt: So wurde Lesley Hornby zur Stil-Ikone

Sie blieb dem Modeln nicht treu

Pünktlich zum Ende der wilden Sechziger beendete Twiggy ihre Model-Karriere. Nach vier Jahren im Mode-Business wandte sie sich ihrer Leidenschaft, der Schauspielerei, zu. Es folgten Tätigkeiten als Modedesignerin, ein Plattenvertrag und zwei Golden Globes für ihre Rolle im Film "The Boy Friend".

Wie es zu der Entscheidung kam, das Modeln aufzuhören, erklärte sie dem "Spiegel" so: "Das Modeln ist mir passiert, ich hatte mich nie darum beworben. Aber die Schauspielerei habe ich mir erarbeitet. Rückblickend war das der stolzeste Moment meiner Karriere: Als ich ab 1983 für das Stück "My One and Only" am Broadway auf der Bühne stand, acht Shows pro Woche, fast zwei Jahre lang. Dafür habe ich mein Lampenfieber und meine Schüchternheit überwunden. Das war der Höhepunkt." Jahre später saß sie außerdem in der Jury von "America's next Topmodel".

Ein weiterer Höhepunkt ihrer Karriere: Anfang 2019 bekam Lawson von Queen Elizabeth II. (93) für ihre Verdienste um Mode, Künste und Wohltätigkeit den Titel "Dame Commander of the Order" verliehen. Und wer hätte es gedacht: Das Modeln hat Twiggy im Alter inzwischen wieder für sich entdeckt...