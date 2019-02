Ihren Namen "noch nie gehört" Helene Fischer: Für Promi-Fotograf Peter Lindbergh war sie ein Nobody

Der Grund: Lindbergh lebt seit vielen Jahren in Paris, wo er nichts vom Erfolg der Sängerin mitbekommen hat - "Das ist schon ein Kunststück, wenn man hört, was für Stadien sie füllt." Umso begeisterter war er dann aber, als er sie kennenlernen durfte. Er beschreibt Fischer im Interview als "ganz sensible Frau", von Star-Allüren offenbar keine Spur. Demensprechend verblüfft sei er gewesen: "Wir sind abends alle auf Fußspitzen nach Hause gegangen. Ich war angetan von der Sensibilität."