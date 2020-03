Ihre Zukunftspläne Rihanna will in den nächsten zehn Jahren Mutter sein

Dass Rihanna ein neues Album veröffentlichen wird, ist bereits bekannt. Auch, dass es "R9" heißen soll, ist bestätigt. Doch wann genau das Erscheinungsdatum ist, das steht noch in den Sternen. Es gebe keine Regeln und kein bestimmtes Format, in dass das Album passe, und es werde erscheinen, wenn sie das Gefühlt hat, dass es passt. "Ich habe das Gefühl, dass ich keine Grenzen habe. Ich habe alles getan", so Rihanna im Interview mit "Vogue". Und: "Ich habe Hits produziert, ich habe jedes Genre ausprobiert. Jetzt bin ich einfach, ich bin offen. Ich kann alles machen, was ich will."