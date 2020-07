Ihre Tochter hat ein Kind bekommen Oma mit 42: So fühlt sich Sabia Boulahrouz

Das Model Sabia Boulahrouz ist gerade einmal 42 Jahre alt - und schon Oma. Das bestätigte die ehemalige Spielerfrau nun in der "Bild"-Zeitung. Demnach freut sie sich über ihren Enkelsohn Leonardo, den ihre 24-jährige Tochter Katharina in einer Hamburger Klinik im Stadtteil Barmbek zur Welt gebracht habe. "Dem Kleinen geht es prächtig", verriet die Ex der Fußball-Stars Rafael van der Vaart (37) und Khalid Boulahrouz (38). (Hier gibt es die Ausgabe des Männermagazins "Playboy" aus dem vergangenen Jahr mit Sabia Boulahrouz als Covergirl)