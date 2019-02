Ihre späten Mutterfreuden Brigitte Nielsen: Die ungewöhnlichste Mama der Welt?

"Man nimmt viele Medikamente. Es ist sehr teuer. Hormone werden von verschiedenen Frauen unterschiedlich vertragen... Wir haben es probiert, bis keine Embryonen mehr übrig waren." Doch ihr sei stets klar gewesen: "Jemand muss in dieser Lotterie gewinnen." Ihr Mann, der italienische TV-Produzent und ehemalige Barkeeper Mattia Dessi (40), sei "in dieser schwierigen" Zeit stets an ihrer Seite gewesen.