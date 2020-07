Ihre schönsten Momente Victoria und David Beckham: So süß feiern sie ihren 21. Hochzeitstag

"Einen schönen Hochzeitstag, David. Ich kann nicht glauben, dass es 21 Jahre her ist, seitdem wir 'Ich will' gesagt haben", schreibt Victoria Beckham via Instagram zu einem Video-Zusammenschnitt ihrer schönsten Momente als Paar und als Familie. "Vier Kinder, vier Hunde, so viel Lachen und ich liebe dich jeden Tag mehr", so die Sängerin weiter. Das Paar hat die gemeinsamen Söhne Brooklyn (21), Romeo (17), Cruz (15) und Töchterchen Harper (8).