Ihre Pläne mit Tobi Wegener "PBB"-Siegerin Janine Pink: "Wir waren nie megascharf auf die Kohle"

Mit ihrer unbekümmerten Art hat sich Janine Pink (32, "Köln 50667") in die Herzen der Zuschauer gekämpft und den diesjährigen Sieg bei "Promi Big Brother" eingefahren. Ganz nebenbei hat die gebürtige Sächsin in Person von Tobi Wegener (26) auch noch ihren Traummann in der Show kennen und lieben gelernt. Wie es mit den beiden TV-Turteltauben nun weitergehen wird und ob die Gefahr besteht, dass Janines Gewinn von 100.000 Euro zwischen ihnen stehen könnte, hat die "PBB"-Siegerin der Nachrichtenagentur spot on news im Interview verraten.