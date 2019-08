Ihre neue Biografie Muriel Baumeister: "Nüchtern ist es einfach besser"

Muriel Baumeister (47, "Ein Haus in der Toscana") geht nüchtern mit ihrer Alkohol-Vergangenheit um. In ihrer neuen Biografie "Hinfallen ist keine Schande, nur Liegenbleiben", die am 6. November erscheint, erzählt sie offen über "den schwersten Kampf" ihres Lebens. "Ich musste mich stabilisieren und das hat mich einiges an Kraft gekostet, erst danach habe ich wieder angefangen zu arbeiten. Seit 1,5 Jahren bin ich zurück im Geschäft", erzählte die Schauspielerin der "Bild"-Zeitung.