Reine Eisbär-Damen-WG im Tierpark Hellabrunn

Damit Eisbärmama Giovanna in Zukunft nicht so allein in Hellabrunn ist, kündigte der Zoo weiteren Eisbär-Zuwachs an. Zwei neue Eisbären-Weibchen sollen kommen. Damit gründet dann Hellabrunn eine reine Eisbär-Damen-WG.