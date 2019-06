Ihre Must-haves für den Sommer Valentina Pahde: "Ich bin ein echtes Fashion Victim"

Mit ihrer Zwillingschwester Cheyenne gehört Valentina momentan zu den erfolgreichsten Zwillingen im TV. Während Valentina in "Gute Zeiten, schlechte Zeiten" zu sehen ist, gehört Cheyenne zum Cast von "Alles was zählt". Bei Veranstaltungen sind die beiden gerne Mal im Zwillingslook zu sehen, auch wenn beide einen doch sehr unterschiedlichen Modegeschmack haben. "Cheyenne ist gerne ein bisschen sportlicher unterwegs. Sie trägt gerne Sneaker - und ich hohe Schuhe, auch tagsüber", stellt die 24-Jährige klar und gibt im Interview nicht nur Einblicke in ihren Kleiderschrank, sondern auch in ihre Karriere.