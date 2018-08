Ihre letzte Ruhestätte Aretha Franklin: Die Stars nehmen Abschied von der "Queen of Soul"

Ihre letzte Reise

Beerdigt wird Franklin in einem vergoldeten Sarg, auf dessen Innenseite unter anderem - ebenfalls in Gold - ihr Name und "Queen of Soul" eingestickt sein sollen. Das berichtet das US-Portal "Entertainment Tonight". In Anlehnung an Franklins Lied "Freeway of Love" fuhren zudem mehr als einhundert pinkfarbene Cadillacs vor der Kirche vor. Auch in der Kirche fand sich eine Anspielung auf die Musik der Soul-Legende. Am Altar war eine "One Lord, One Faith, One Baptism"- Inschrift zu lesen - der Name eines 1987 veröffentlichten Gospel-Albums von Franklin.