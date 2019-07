Ihre innere Einstellung zu Schönheit Gwyneth Paltrow: Das denkt sie übers Älterwerden

Gwyneth Paltrow (46, "Emma") sieht man ihr Alter nicht an. Dass sie allerdings früher Probleme mit dem Älterwerden hatte, darüber hat die Hollywoodschauspielerin nun in der ersten Ausgabe ihres neuen Podcasts "The Beauty Closet" gesprochen. "Ich fand immer, dass ich lustig aussehe. Es ist sehr selten, dass man denkt, man sei eine schöne Person. Ich habe das - wie viele anderen Frauen - nicht gesehen, wenn ich in den Spiegel geschaut habe", so Paltrow.