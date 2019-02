Ihre heftige Reaktion Ellen Page: Wutrede gegen Donald Trump

Ihr neue Netflix-Serie "The Umbrella Academy" sollte eigentlich das Thema sein, doch Schauspielerin Ellen Page empfand bei Stephen Colbert offenbar genug Wut, die Politik in den USA gerade hinsichtlich der Geschlechter-Gleichheit gehörig zu kritisieren. Durch die homophobe Politik von Donald Trump und Mike Pence seien laut Page LGBT-Jugendliche in Gefahr, gleichzeitig würden andere dazu ermutigt, ihren Hass auszuleben. "Wenn du in einer Machtposition bist und Menschen hasst und wenn du ihnen Schaden zufügen willst, was, glaubst du, wird passieren? Sie werden sich umbringen", klagte Page an.