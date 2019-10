Ihre guten Gründe Jennifer Aniston: Darum ist sie jetzt bei Instagram

US-Schauspielerin Jennifer Aniston (50) nennt in der "The Ellen DeGeneres Show" persönlich die Gründe für ihre überraschende Anmeldung auf der Social-Media-Plattform Instagram vor wenigen Tagen. Irgendwann habe sie ganz einfach gedacht: "Warum soll ich nicht bei der Party mitmachen? Es ist gar nicht so unheimlich!"