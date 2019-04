Ihre Familie ist komplett Diane Kruger: Seltener Einblick in ihr Familienleben

Für Papa Norman Reedus (50, "The Walking Dead") findet Kruger nur liebevolle Worte: "In seinem Blick liegt bedingungslose Liebe, wenn er sie ansieht." Auch Reedus' Sohn Mingus Lucien, der aus einer früheren Beziehung mit Helena Christensen (50, "Allegro") stammt, findet sich gut in die Rolle des großen Bruders ein. "Er ist großartig! 19 Jahre ist ein großer Altersunterschied, deshalb wird er gerade zum beschützenden, großen Bruder", so Kruger. Ihre kleine Familie bezeichnet die Schauspielerin nun auch als "komplett": "Ich bin fertig."