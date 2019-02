Ihre Episoden sind gezählt Bye, bye, Superhelden: Auch "Jessica Jones" und "The Punisher" enden

Haben Superhelden ausgedient? Betrachtet man die jüngsten Entscheidungen von Netflix, könnte man dies zumindest meinen. Nachdem bereits im Oktober und November vergangenen Jahres die Marvel-Produktionen "Iron Fist", "Luke Cage" und "Daredevil" eingestellt wurden, trifft es nun auch die Letzte im Bunde. "Jessica Jones", in der Hauptrolle Krysten Ritter (37), endet nach Staffel drei. Auch die Geschichte von "The Punisher" mit Serienheld Jon Bernthal (42) wird nach Staffel zwei nicht mehr weitererzählt. Dies bestätigte Netflix am Montag gegenüber dem US-Branchenblatt "Deadline".