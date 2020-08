Ihr wurde alles zu viel Schlagerstar Beatrice Egli fühlte sich "völlig ausgebrannt"

In Australien hat Beatrice Egli zu sich selbst gefunden

Dass sie heute wieder fest im Leben steht, hat sie auch ihrer Reise nach Australien zu verdanken. "Das Land war für mich ein Ort, an dem ich zu mir selbst gefunden habe", erklärte Egli bereits der Nachrichtenagentur spot on news. Es sei die schönste, aber auch intensivste Reise in ihrem Leben gewesen. "Mir wurde bewusst, dass nicht das Äußere, sondern das Innere zählt. In mir liegt die Kraft." Daran würde weder der Applaus noch die Art und Weise wie sie andere Menschen sehen, etwas ändern. "Wichtig ist, dass ich glücklich bin und in mir ruhe. Und das ist die Kraft, die ich wiedergefunden bzw. neuentdeckt habe."