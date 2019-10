Ihr Weg nach oben Mackenzie Davis arbeitete mit übergriffigen Männern

Schauspielerin Mackenzie Davis (32) steht mit Anfang dreißig kurz vor ihrem endgültigen Durchbruch im Film-Geschäft. An der Seite von Arnold Schwarzenegger (72, "The Expendables 2") wird sie ab dem 24. Oktober in "Terminator: Dark Fate" im Kino zu sehen sein. Dass es so lange gedauert hat, bis sie tatsächlich eine Rolle in einem Blockbuster ergattern konnte, sieht Davis vor allem ihrem späten Einstieg in die Schauspielerei und ihrer anfänglichen Naivität geschuldet.