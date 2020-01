Ihr Weg aus dem Schatten Jetzt zieht Claudia Norberg blank - aber warum?

"Mein Körper ist natürlich nicht mehr der einer 19-Jährigen", so die Blondine im Interview. Schließlich habe sie Tochter Adeline (17) bekommen. "Das ist natürlich auch etwas, was am Körper so ein bisschen zehrt." Verstecken will und braucht sich die 49-Jährige jedenfalls nicht. Schritt für Schritt - oder doch eher Kleidungsstück für Kleidungsstück - startet sie jetzt in ihr neues Leben. Wann und wo genau die Fotos zu sehen sein werden, ist noch nicht bekannt.