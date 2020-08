Ihr Urteil steht noch aus Lori Loughlin: Fünf Monate Haft für ihren Ehemann Mossimo Giannulli

Seit 1997 ist Giannulli mit der Schauspielerin verheiratet. Gemeinsam haben sie die Töchter Olivia (20) und Isabella (21), die sie mithilfe von Bestechungsgeldern an die renommierte University of Southern California bringen wollten. Damit gehört das Ehepaar zu den insgesamt 55 Personen, die in dem Bestechungsskandal angeklagt wurden. Auch "Desperate Housewives"-Star Felicity Huffman (57) wurde in diesem Zusammenhang für schuldig erklärt und verbrachte im Oktober 2019 elf Tage im Gefängnis.