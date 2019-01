Ihr Sohn braucht seine Mutter Anne Hathaway trinkt keinen Alkohol mehr

Was tut eine Mutter nicht alles für ihr Kind: Die Oscar-Preisträgerin Anne Hathaway (32, "Bride Wars") hat nun in der Talkshow von Ellen DeGeneres (60) erzählt, dass sie keinen Tropfen Alkohol mehr anrühre. Zum Wohle ihres Sohnes Jonathan Rosebanks (2). "18 Jahre lange werde ich nichts mehr trinken, solange mein Sohn in meinem Haus lebt", sagte die Schauspielerin. Im Oktober 2018 hätte sie sich gemeinsam mit Kollege Matthew McConaughey (43) bei einem Rum-Tasting Alkohol genehmigt. Am Tag danach habe sie allerdings einen schlimmen Kater gehabt, was ihr zu denken gegeben habe.