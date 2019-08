Ihr seid natürlich eingeladen, ... TV-Tipps am Donnerstag

20:15 Uhr, ProSieben, Schlag den Besten, Spielshow

Wer überzeugt im großen Duell bei "Schlag den Besten"? In der neuen ProSieben-Showreihe treten zwei Allround-Talente in verschiedenen Spielen gegeneinander an. Dabei geht es um Wettkampf und Fitness, um Köpfchen und Geschick. Dem Gewinner winken 50.000 Euro und noch viel mehr: Der Sieger oder die Siegerin darf in der darauffolgenden Show wieder antreten - und kann erneut gewinnen. Elton moderiert, am Kommentatoren-Mikro sitzt Ron Ringguth.