Ihr Partner ist hin und weg Eva Mendes: So unterstützt Ryan Gosling sie bei ihrem Mode-Business

Ihre Familie unterstützt sie im Designprozess

Wenn die Schauspielerin nach Inspiration im Designprozess sucht, wendet sich Eva Mendes immer an die Frauen in ihrer Familie: "Ryans Mutter, seine Schwester, meine Mutter, Schwester und Oma - sie alle sind überaus modebewusst", erzählt Mendes weiter. Zudem sei ihre Familie sehr ehrlich, was sie schätze. "Denn wenn man etwas gestaltet, braucht man ein echtes Feedback." Eva Mendes und Ryan Gosling sind seit 2011 ein Paar und haben zwei gemeinsame Töchter: Esmeralda Amada (5) und Amada Lee (3).