Ihr Outfit teilt die Meinungen Victoria Beckhams Karomuster: Stylisch oder scheußlich?

Zu einem knöchellangen Rock mit Karomuster in Weiß, Burgunderrot und Flieder trug sie die passende Bluse mit hochaufgeschlossenem Kragen und Ballonärmeln, dazu Lederstiefel und eine Henkeltasche. Doch eben jenes Schottenkaro, in das Beckham sich von Kopf bis Fuß gehüllt hatte, sorgte bei so manchem Beobachter für Stirnrunzeln. Die "Daily Mail" fühlte sich an eine handelsübliche Wäschetasche erinnert. Für andere mutet das gemusterte Outfit wie ein umfunktionierter Pyjama an.