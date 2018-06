Ihr linker Arm ist gelähmt Anna-Maria Zimmermann: So geht sie mit ihrem Handicap um

Hier ist sie auf Hilfe angewiesen

So positiv das klingen mag, natürlich bringt ein gelähmter Arm Einschränkungen mit sich. Doch Anna-Maria Zimmermann ist inzwischen so geübt, dass es laut eigenen Angaben nur zwei Dinge gibt, die sie nicht mehr wie früher kann: Schuhe zubinden und Fleisch schneiden. Ihre Lösung ist einfach: "Deshalb trage ich fast nur noch Pumps oder Slipper und bitte jemanden anderen, mir das Fleisch zu schneiden", so die Künstlerin.