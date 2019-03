Ihr Leben ohne Ehemann Jens Daniela Büchner: "Zu Hause ist alles so, wie Jens es verlassen hat"

Zuspruch und Kraft erhält Daniela Büchner unter anderem von ihrer Mutter Rosi, die in Deutschland lebt. Dass sie aber jemals wieder die alte Danni sein wird, das bezweifelt die 41-Jährige. "So, wie ich mit meinem Mann glücklich war, werde ich es nie wieder sein. Die alte Danni ist mit ihm gegangen", erzählt sie. Mallorca-Jens, den sie als ihren "besten Freund und Seelenverwandten" bezeichnet, lernte Daniela Büchner bei einem Stadtfest in Delmenhorst nahe Bremen kennen. Anfangs konnte sie ihn nicht einmal ausstehen.