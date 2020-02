Ihr Leben ist "erfüllt" Jasmin Wagner: "Keine Kinder zu bekommen, muss auch okay sein"

Lange Karriere

Wagner wurde in den 1990er Jahren als Blümchen mit Songs wie "Herz an Herz" oder "Kleiner Satellit" bekannt. Auch als Moderatorin und Schauspielerin war die Künstlerin zu sehen. Im vergangenen Sommer feierte Blümchen dann ein Comeback: Sie veröffentlichte unter anderem zusammen mit David Hasselhoff (67) die Single "Summer Go Away".