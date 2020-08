"Ihr könnt euer Geld behalten" "Promi Big Brother": Elene Lucia Ameur wirft alles hin

Der Ausstieg kommt wenig überraschend. Die ehemalige "Berlin - Tag & Nacht"-Darstellerin hatte zuvor bereits mit dem TV-Container abgeschlossen. Nach Gesprächen mit anderen Kandidaten wollte sie zunächst zwar nicht selbst gehen, sie bat ihre Kollegen und die Zuschauer aber darum, ihr ein reguläres Aus zu ermöglichen. Das TV-Publikum zeigte allerdings kein Erbarmen und wählte in einer Abstimmung statt Ameur ihre Mitkandidatin Alessia-Millane Herren (18), die Tochter von Schauspieler und Schlagersänger Willi Herren (45, "Geiler Scheiss"), aus dem Format. "Nein, ich will gehen", weinte Ameur zum Schluss der Live-Folge am Montagabend.