Ihr Kind wird angefeindet Nach Wendler-Parodien schlägt auch Pochers Frau Amira Hass entgegen

Auch Amira ist inzwischen genervt

Zudem verteidigt sie ihren Mann in der Story: "Ganz nebenbei empfinde ich das Ganze nicht als Mobbing. Das, was Oli macht, ist Comedy." Ihr selbst gehe der ausgeschlachtete Zwist inzwischen aber auch schon auf die Nerven, wie sie am Ende ihres Postings verrät: "Locker bleiben, am Sonntag hat das Ganze ein Ende. Zum Glück, denn ich kann es auch nicht mehr sehen." Sie spielt damit auf die geplante RTL-Show "Pocher vs. Wendler - Schluss mit lustig!" an, die am 1. März steigen soll.