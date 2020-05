"Ihr kennt die Wahrheit nicht" Nach Trennung: Cara Delevingne verteidigt Ex-Freundin Ashley Benson

Im August 2018 wurden Model Cara Delevingne (27, "Margos Spuren") und Schauspielerin Ashley Benson (30, "Pretty Little Liars") zum ersten Mal gemeinsam gesehen. Nun trennten sich die beiden und vor allem Benson erntet im Netz die Kritik. Nicht zuletzt, da sie erst kürzlich gemeinsam mit Rapper G-Eazy (30, "Him & I") gesichtet wurde, einmal sogar beim Küssen. Negative Kommentare häufen sich - und Delevingne eilt zur Hilfe. Sie nimmt ihre Ex-Freundin "Us Weekly" zufolge nun mit deutlichen Worten in Schutz.