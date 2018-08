Ihr Interesse ist geweckt So geht es für Mayim Bialik nach "The Big Bang Theory" weiter

Ein Abschied, wie kein anderer

"Es fühlt sich wirklich komisch an", sagt die Schauspielerin in einem neuen YouTube-Video. "Wenn Dinge zu Ende gehen, enden sie normalerweise sofort." Doch der Abschied von "TBBT" dauert ganze 23 Episoden. Was die Fans am Ende erwarten wird? Das fragt sich die 42-Jährige auch. "Wir haben bis Ende April Zeit, um herauszufinden, was uns unsere Autoren geben werden." Fest steht für Bialik aber schon jetzt, dass sie auch nach dem Serien-Aus nicht von der Bildfläche verschwinden wird.