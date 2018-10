Ihr Hauptberuf ist Mutter Cathy Hummels: Ihr Sohn kommt an erster Stelle

Designerin, Moderatorin, Autorin, Influencerin und Mutter - Cathy Hummels (30) hat viele Berufe. Doch an allererster Stelle ist die 30-Jährige Mutter, wie sie im Gespräch mit spot on news am Rande der Smartwater Sober Party in München klarstellt. Die Ehefrau von Fußball-Star Mats Hummels (29) brachte im Januar den gemeinsamen Sohn Ludwig zur Welt. Wie sie Job und Familie unter einen Hut bekommt und wie sehr sie die ständigen Anfeindungen in den sozialen Medien treffen, erklärt sie im Interview.