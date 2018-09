Ihr erstes Kinderbuch Collien Ulmen-Fernandes: Schluss mit den ewigen Rollenklischees!

Rollenbilder werden bereits im Kindergarten geprägt. Haben Sie das bei Ihrer Tochter auch erlebt?

Ulmen-Fernandes: Absolut. Ich merke, dass meine Tochter mit totalen Rollenklischees aus dem Kindergarten kommt, mir erzählt, dass gewisse Sachen nichts für Mädchen, sondern Jungssachen sind, so wie Roboter, Löwen, Autos, Ninjago, Fußball, Superhelden, Feuerwehr, Skateboarden, Hip Hop, Bauklötze, sagen ihr die Jungs. Ich frage sie, ob sie auch gerne mal einen Roboter hätte und sie ruft laut "Ja". Also schenkten wir ihr einen Roboter. Inzwischen spielt sie fast nur noch mit ihrem Roboter. In ihrem rosa Zimmer. Einmal kam er mit in den Kindergarten, woraufhin die anderen Mädchen auf einmal alle einen Roboter haben wollten. Es hat eben auch sehr viel damit zu tun, was man bei anderen sieht und was einem dadurch als normal vermittelt wird.

Was machen Sie bei der Erziehung Ihrer Tochter anders?

Ulmen-Fernandes: Ich glaube, dass wichtig ist, dass man als Eltern zunächst erst mal ein Bewusstsein dafür entwickelt. Die Gehirne von Mädchen und Jungen sind von Geburt an gleich. Wie sie sich entwickeln, hängt eben auch sehr stark damit zusammen, womit man sie füttert. Leider werden Mädchen seltener Spiele angeboten, die das räumliche Denken fördern. Ich glaube, dass es sehr wichtig ist, dass man auch Mädchen technische Spielsachen, Spielzeuge, die sich mit einer Fernbedienung bedienen lassen, Spiele, die das räumliche Denken fördern, schenkt. Das machen wir bei unserer Tochter.

Schlägt Ihre Tochter eher nach Ihnen oder nach Ihrem Mann?

Ulmen-Fernandes: Ich würde sagen, sie kommt eher nach mir. Wobei sie Haut- und Haarfarbe eher von ihrem Papa geerbt hat. Kurz nach der Geburt wurde sie auf einmal etwas dunkler und wir dachten, jetzt kommen die indischen Gene durch. Das stellte sich im Nachhinein aber als Neugeborenen-Gelbsucht heraus. (lacht)

Denken Sie über ein Geschwisterchen für Ihre Tochter nach?

Ulmen-Fernandes: Nein. Ich bin froh, dass wir inzwischen aus dem Gröbsten raus sind und man ihr Dinge erklären kann. Es gibt diese Phase, in der die Kinder permanent in Lebensgefahr schweben, da sie noch nicht wissen, dass man die Murmelsammlung von Oma nicht in den Mund nehmen sollte. Ich bin sehr froh, dass diese Phase inzwischen vorbei ist.