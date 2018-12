Ihr Ehemann bricht die Regeln Keira Knightley: In Chanel zur königlichen Ordensverleihung

Was für eine Ehre! Schauspielerin Keira Knightley (33, "Fluch der Karibik") hat am Donnerstag im Buckingham Palast einen Orden für ihre Verdienste in Schauspiel und Charity erhalten. Die Britin arbeitet unter anderem mit den Wohltätigkeitsorganisationen WaterAid und Oxfam zusammen. Nun darf sie sich offziell Officer of the British Empire (kurz: OBE) nennen. Zu der Ordensverleihung wurde sie von ihrem Ehemann James Righton (35) und ihren Eltern, Will Knightley (72) und Sharman Macdonald (67), begleitet.