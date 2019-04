Ihr droht sogar eine Haftstrafe Uni-Bestechungsskandal: Felicity Huffman bekennt sich schuldig

Unternehmer und Prominente sollen in den USA erhebliche Summen gezahlt haben, um ihren Kindern Zugang zu Hochschulen zu verschaffen. Der Bestechungsskandal schlug in den USA zuletzt hohe Wellen. Gegen die Zahlungen soll auf unterschiedliche Weise betrogen worden sein. Huffmans Kollegin Lori Loughlin (54, "Fuller House") und ihr Mann Mossimo Giannulli (55) sollen sogar bis zu 500.000 US-Dollar gezahlt haben, um ihre beiden Töchter an der University of Southern California unterzubringen.