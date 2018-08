2016 folgte dann der erste Band von Jenny Hans neuer Trilogie. In "To All the Boys I've Loved Before" geraten fünf Liebesbriefe, die die 16-jährige Lara Jean heimlich verfasst hat, ungewollt an ihre Adressaten. Ihr nicht vorhandenes Liebesleben gerät völlig aus den Fugen, vor allem als ihr Peter Kavinsky, der größte Schwarm der Schule, einen Pakt vorschlägt. Lara Jean will nichts von ihm und Peter will doch nur seine Ex zurückgewinnen, oder? Das Gefühlchaos wird in "P.S. I still love you" noch größer und im Abschluss "Always and forever, Lara Jean" steht die Entscheidung an, welches College Lara Jean besuchen wird.