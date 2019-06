Ihr "Bridezilla"-Moment Jennifer Lawrence kämpft mit Hochzeitsstress

Damit hatte sie zu kämpfen

"Gestern war mein einziger Bridezilla-Moment, bei dem ich geweint habe", erzählte Lawrence in dem Podcast. Erst wollte sie keine Feier, dann entschied sie sich aber um - und keine ihrer Freundinnen hatte Zeit, weil alles auf den letzten Drücker war. Dann habe sie allerdings realisiert, dass nicht die verpasste Party das Problem war, sondern dass sie demnächst einen Film in New Orleans drehen und sie deshalb zum ersten Mal seit geraumer Zeit von ihrem Verlobten getrennt sein wird. Ein Junggesellinnenwochenende will sie aber noch nachholen.