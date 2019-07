Ihr berühmter Look in der Herren-Version Legendäre Sicherheitsnadeln! Damian Hurley erinnert an seine Mutter

25 Jahre nachdem die britische Schauspielerin Elizabeth "Liz" Hurley (54, "The Royals") in ihrem schwarzen, nur von Sicherheitsnadeln zusammengehaltenen Versace-Kleid, für Furore sorgte, erinnert ihr Sohn Damian Hurley (17) nun an diesen legendären Look. Zu einer glamourösen Eröffnungsveranstaltung für eine Make-up-Linie der britischen Visagistin Pat McGrath (49) erschien er am Donnerstag in London in einem schwarzen Blazer mit goldenen Sicherheitsnadeln als Designelement. Zwei Fotos von sich in dem Outfit postet er auf seinem Instagram-Account.