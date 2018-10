Ihr Anwalt bestätigt das Gerücht Christian und Bettina Wulff haben sich getrennt

Die Wulffs würden nichts Weiteres erklären und bitten, die Privatsphäre der Familie, vor allem wegen der Kinder, zu respektieren. Wulff und seine Ehefrau heirateten im Jahr 2008. Im Jahr 2013 trennte sich das Paar schon einmal, näherte sich allerdings später wieder an. "Ich bin sehr erleichtert, dass meine Frau und ich auf neue Weise, in großer Intensität wieder zueinander gefunden haben", erklärte der Ex-Bundespräsident 2015 in der "Neuen Osnabrücker Zeitung".