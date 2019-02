IHM von 13. bis 17. März 2019 Tausend Experten für die eigenen vier Wände

Live-Baustelle auf der Messe: Das Haus

Highlight für alle, die bauen und modernisieren, ist die Live-Baustelle in Halle C3. In nur fünf Tagen entsteht dort ein komplettes Haus und die Besucher können hautnah dabei sein. Sie erleben, wie unterschiedliche Gewerke zusammenarbeiten und was es beim Hausbau zu beachten gilt. Handwerker und Architekten stehen für Fragen zur Verfügung, Daneben präsentiert die Ausstellung GEPLANT+AUSGEFÜHRT auf Schautafeln besondere Bau- und Ausbauprojekte, die für das perfekte Teamwork von Handwerker und Architekt/Innenarchitekt stehen. Vorgestellt werden Privathäuser, kommunale und gewerbliche Bauten – und die Unternehmen, die sie umgesetzt haben.