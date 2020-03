Ihm geht es "miserabel" Harvey Weinstein soll im Gefängnis schwer gestürzt sein

Seit der einstige Filmmogul Harvey Weinstein (67) Ende Februar wegen Vergewaltigung und sexueller Nötigung verurteilt wurde, steht zunehmend sein Gesundheitszustand im Mittelpunkt. Der neueste körperliche Rückschlag soll sich laut der Klatschseite "Page Six" der "New York Post" am vergangenen Wochenende zugetragen haben. Laut Weinsteins Sprecher, Juda Engelmayer, sei der 67-Jährige bei dem Versuch, sich ohne Gehhilfe fortzubewegen, schwer gestürzt.